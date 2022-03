Dylan Groenewegen deze week weer in actie na val in Parijs-Nice: "Goede conditie"

Dylan Groenewegen komt deze week twee keer in actie. Het is uitkijken wat de Nederlander kan laten zien.

Woensdag is Groenewegen te zien in Brugge-De Panne. Daar was hij in 2019 nog winnaar. Komend weekend rijdt de Nederlander ook Gent-Wevelgem.

“Het is een typisch Vlaamse koers met de hele dag door een hoog tempo, de wind is altijd een bedreiging en de finish is geschikt voor de sprinters. Ik zal ook Gent-Wevelgem doen, een wedstrijd met veel steile klimmetjes die voor een selectie kunnen zorgen”, klinkt het bij Groenewegen op de website van BikeExchange-Jayco.

In Parijs-Nice moest Groenewegen na een valpartij de strijd staken, maar lijkt daar geen hinder meer van te ondervinden. “Ik denk dat ik een goede conditie heb. Het heeft een paar dagen geduurd om te herstellen na de val in Parijs-Nice en nu ben ik klaar om weer te gaan koersen.”