🎥 Tweede etappe in Catalonië draait uit op spectaculair kijkstuk na waaiervorming

De tweede etappe in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Kaden Groves. Hij was de snelste van een kleine groep.

Het werd een bloedstollende etappe met veel ontsnappingen en allerlei valpartijen en ook enkele gevallen van mechanische pech. Het peloton werd door waaiers en valpartijen in verschillende stukken getrokken. In de laatste dertig kilometer verloor Simon Yates zo zijn positie. Een kleine groep renners bleef voorop, met heel wat klassementsrenners. Kaden Groves won de sprint, voor Phil Bauhaus en Hugo Hofstetter. 🚴🇪🇸 | BikeExchange lacht, BikeExchange huilt... Groves sprint naar de overwinning, maar favoriet Yates verliest tijd. Wat een nipte sprint! 🙂☹️ #VoltaCatalunya101



