Teuns deelde kamer met Colbrelli en was zelf heel voorzichtig na besmetting: "Niet iedereen heeft zoveel geduld getoond"

Het gebeurde met Sonny Colbrelli heeft het peleton opnieuw geschokt. Dylan Teuns deelde tijdens de Ronde van Catalonië de kamer met Colbrelli en wist dat de Italiaan zich al niet goed voelde. Hijzelf is voorzichtiger geweest.

Colbrelli vertelde Teuns dat hij de eerste rit van Parijs-Nice had uitgereden met koorts. “Hij zei dat hij zich toen echt niet goed voelde. Daarom is hij ook niet meer gestart in de tweede rit.”

Teuns wil er geen uitspraken over doen, maar weet wel dat hijzelf heel voorzichtig was na zijn coronabesmetting. “Zelf let ik heel erg goed op”, zegt Teuns in HLN. “Ik heb mijn fiets tien dagen niet aangeraakt. Ik voelde me niet heel erg ziek, maar was wel vermoeid. Vanaf de zesde dag heb ik elke dag een zelftest gedaan. Op dag elf was die negatief en ben ik op de rollen gekropen. Ik voelde me heel goed, maar kreeg snel een branderig gevoel aan mijn luchtwegen. Ik ben direct gestopt, heb de dokter gebeld en heb het nog een paar dagen rustig aan gedaan.”

“Ik denk dat ik het slim aangepakt heb”, zegt hij. “Ik heb mijn verstand gebruikt en heb tijd genomen om te genezen. Ik mag niet over anderen spreken, maar ik weet van de renners uit de ploeg dat niet iedereen zo veel geduld getoond heeft. Misschien hebben zij ook geen intensiteit getraind, maar misschien is duurtraining al te veel.”