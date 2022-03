Ziektegolf blijft Quick-Step Alpha Vinyl teisteren: het doet het met een Belg minder in Catalonië

Zeker bij Quick-Step Alpha Vinyl hebben ze al veel last gehad van de ziektegolf die het peloton teistert. Tegenwoordige tijd, want het is nog altijd aan de gang.

Wie dacht dat de vele ziektes uit het peloton tot het verleden behoorde, komt bedrogen uit. Bij Quick-Step Alpha Vinyl weten ze wel beter: daar zien ze nu opnieuw een renner afhaken vanwege ziekte. Pieter Serry gaat niet meer van start in de Ronde van Catalonië.

Dat heeft zijn ploeg bevestigd via sociale media. Serry is een belangrijke werkkracht bij Quick-Step in de zwaardere ritten. Hij reed de eerste drie etappes in de Ronde van Catalonië nog wel uit en was in de openingsetappe zelfs mee in de ontsnapping.

Enkele dagen later zit de rittenkoers er voor hem al op. Eerst maar eens volledig genezen. Quick-Step zal in La Seu d'Urgell dus van start gaan met een mannetje minder. De aankomst van de vierde rit ligt in de Pyreneeën, in skigebied Boí Taüll.