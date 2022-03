🎥 Op zoek naar een opvolger voor Kasper Asgreen: de renners zijn op pad in de E3 Saxo Bank Classic!

Ook dit jaar is Harelbeke het decor voor de start en finish van de E3 Saxo Bank Classic. Kasper Asgreen won de koers vorig jaar: wie kan de Deen opvolgen?

Op die vraag zouden we tussen 16u45 en 17u30 een antwoord moeten krijgen, afhankelijk van hoe snel de wedstrijd afgehaspeld gaat worden. Wat zeker is, is dat de renners aan het eind van de wedstrijd opnieuw zullen aankomen op de Stasegemsesteenweg in Harelbeke, waar ze ook van start zijn gegaan.

Omstreeks 12u15 werd daar het startschot gegeven. Bij de start deden de renners het uiteraard nog rustig aan, op de hellingen zal het straks een heel stuk sterker gaan. Daar zal ook misschien al duidelijk worden wie in aanmerking komt om in de voetsporen van Asgreen te treden. Bekijk hieronder het filmpje van de start.