Analisten zien het met lede ogen aan: "Quick-Step zit echt in een moeilijke situatie"

Het is nog niet het voorjaar van Quick-Step - Alpha Vinyl gebleken. Fabio Jakobsen won dan wel Kuurne-Brussel-Kuurne, verder is er qua klassiekers enkel een derde plaats van Asgreen in Strade Bianche.

Lampaert en Declercq zijn er ook in de E3 nog niet bij en dus zit Quick-Step - Alpha Vinyl toch enigszins in de hoek waar de klappen vallen. Moeilijke situatie "Ze hebben nu niet de uitgesproken kopman die een veelwinnaar is in huis", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza. "Het moet in de breedte gebeuren, met een slimme tactische aanpak." Karl Vannieuwkerke pikt in: "Asgreen profiteerde vorig jaar van de aanwezigheid van ploegmaats, nu zal hij niet zo makkelijk wegraken. Quick-Step zit echt in een moeilijke situatie."