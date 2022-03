"Boonen? Een beetje meer discretie zou mogen, maar in het wielrennen verkopen ze allerlei onzin"

De 'dropper post' was het thema van de week, want Mohoric gebruikte het en won Milaan - San Remo. Maar of het echt zo'n impact had?

“Sorry, maar als je het gaat bekijken aerodynamisch speelt dat geen rol op de Poggio. Bovendien is Mohoric twee keer bijna gevallen”, aldus Hans Vandeweghe in De Tribune.

“Hij heeft ook niet de snelste afdaling gereden van de Poggio. Er is maar een evolutie geweest qua techniek waar echt mee verrast is en dat is het triatlonstuur van Lemond.”

Reclame

“Mohoric is gewoon een gekke afdaler. Hij doet het en het is geen sukkelaar: hij kan een aardig stukje fietsen.”

“Het toppunt is dat ik Tom Boonen in zijn column reclame zie maken voor een product waar hij zelf aandeelhouder in is. Toch een beetje meer discretie zou mogen, maar goed: in het wielrennen verkopen ze allerlei onzin. Dat is nu eenmaal wielrennen.”