Campenaerts gaat er voor in de klassiekers waar hij zo hoog in mikt: "Zou jammer zijn om geen ambitie te tonen"

De Vlaamse klassiekers, dat zijn tegenwoordig de koersen waarin Victor Campenaerts zoveel ambitie toont. De sterkhouder van Lotto Soudal steekt dat niet weg.

De E3 hoort zeker bij het rijtje wedstrijden waar Campenaerts wel wat van verwacht. "Het is een zware koers. Eerst zorgen dat ik in de finale kom. De beste renners zullen in de finale geraken. De kans lijkt me groot dat er door een klein groepje gesprint wordt voor de overwinning."

En dan hoopt Campenaerts er vooraan bij te zijn. Campi heeft vooraf uitgesproken dat koersen als de E3 en de Ronde van Vlaanderen anno 2022 'zijn wedstrijden' zijn. Ferm ambitieus, dus. "Het zou jammer zijn om geen ambitie te tonen."

GOEDE CONDITIE

Zeker waar. Is Campenaerts in staat om de verwachtingen waar te maken? "Ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik heb een beetje pech gehad met een valpartij in de Omloop het Nieuwsblad, maar dat is nu weer achter de rug. Ik heb gemerkt dat het met de conditie goed zit."