Geen Ackermann in E3 Classic in Harelbeke, onzeker voor Gent-Wevelgem

Pascal Ackermann kwam in de finale van de Classic Brugge-De Panne ten val, maar kon de wedstrijd wel uitrijden.

Hij komt vandaag niet aan de start van de E3 Classic en is ook twijfelachtig voor Gent-Wevelgem, maar hoopt wel er te kunnen starten.

"Mee sprinten voor de zege zat er dan evenwel niet meer in", zegt sportdirecteur Fabio Baldato. "Pascal liep enkele schaafwonden op en heeft een zeer pijnlijke rug. We lieten hem nakijken, maar hij heeft nergens breuken opgelopen. Daags na zijn val trainde hij nog zo'n 150 kilometer en stelde hij dat het de goede kant op ging met zijn blessures.”

“Maar deze vrijdagochtend was de pijn toch weer komen opzetten en vonden we het raadzaam hem op de kant te laten en nog wat extra rust te geven. Zondag staat Gent-Wevelgem immers op zijn programma. Dat is een koers die Pascal beter moet liggen dan de E3 Classic Harelbeke. Pascal was in goeden doen, hij won recent nog de Bredene-Koksijde Classic.”