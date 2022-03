Jonge veldrittopper boekt eerste profzege en droomt al van grote ronde: "Kan het nog niet helemaal geloven"

Ook op donderdag was het genieten van de race in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Met een jonge dagwinnaar tot gevolg.

De jonge Britse veldrittopper Ben Tulett pakte uiteindelijk de dagzege in San Marino, meteen zijn eerste profzege op de weg.

"Dit is echt geweldig, zeker omdat ik het jaar begon met twee zware valpartijen. Ik ben erg blij dat ik hier nu kan winnen", aldus Tulett bij Cyclingnet.

Giro

"Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven dat ik heb gewonnen. We willen nu de leidersplaats van Eddie Dunbar verdedigen de komende twee dagen."

Voor Tulett zelf is 'The Sky The Limit': "Ik wil binnen enkele maanden mijn debuut maken in de Giro en zo mijn eerste grote ronde rijden."