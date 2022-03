Van Aert wil op weg naar de Ronde niet vergeten te genieten van triomf: "Fantastisch hoe we het op Taaienberg deden"

Zo'n triomf, daar kan je al eens het glas op heffen. Wout van Aert trekt naar de Ronde van Vlaanderen als dé te kloppen man. Dat was al zo, en is nu nog wat meer het geval.

Zijn overwinning in de E3 Saxo Bank Classic spreekt boekdelen. "Ik voelde me de hele koers goed. Ik kon altijd rekenen op een ploeg die de koers onder controle had. Op de Taaienberg moesten we de koers in handen nemen. Hoe we dat daar deden, da's fantastisch."

Van Aert had duidelijk geen schrik om te vroeg krachten te verspelen. "Vanaf de Taaienberg is het nog een technisch parcours. Je rijdt van helling naar helling. Of je het daar zelf probeert te forceren of iemand anders van de ploeg dat doet, dat maakt niet zo'n verschil. Zonder de val van Tosh Van der Sande was iemand anders nog veel verder geraakt."

NU NIET TE KRITISCH ZIJN

Staat Van Aert voldoende stil om de successen tot hem te laten doordringen? "Je moet altijd beter proberen worden, maar je moet ook kunnen genieten van hoe het loopt. Als je na een dag als deze te kritisch zou zijn voor jezelf, dat zou raar zijn. Er kan zeker een klein feestje van af."

En dan op naar de Ronde. Daar moet dan de kers op de taart volgen, want met enkel Omloop en E3 - hoe mooi dat ook is - mag Van Aert geen vrede nemen. "Het is al vaak bewezen dat een koers nog altijd gereden moet worden. Je kunt maar beter al iets beet hebben. De druk ligt zeker bij ons. Dat is iets wat je niet kunt vermijden."

GEEN GEWONNEN SPEL VOOR DE RONDE

Eén ding is zeker: tot dusver heeft de tegenstand nog op geen enkel moment de indruk gegeven Wout van Aert aan te kunnen in de Vlaamse wedstrijden. "Er komen in de Ronde van Vlaanderen nog een paar andere jongens bij. We mogen niet denken dat we gewonnen spel hebben. We moeten geconcentreerd blijven en proberen dezelfde koerstactiek te hanteren."