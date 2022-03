Intermarché-belofte Girmay maakt indruk met top 5: "Sinds WK in Leuven geleden dat ik over kasseien gefietst had"

Op het WK in Leuven toonde Girmay zich al bij de beloften. Met een top 5 in de E3 brak de Intermarché-renner door in het grotere, klassieke werk bij de grote jongens.

De Eritreeër is blijkbaar al populair geworden in Vlaanderen. "Ik hoorde overal mijn naam langs het parcours, ik voelde me net als thuis! Wedstrijden met korte en steile hellingen liggen me als gegoten, maar het was al sinds het wereldkampioenschap in Leuven geleden dat ik nog over kasseien gefietst had. Hellingen als de Paterberg of de Kwaremont waren nog onbekend voor mij."

Dan is dit wel schitterend als je als 21-jarige naar een vijfde plek kan rijden. Girmay is duidelijk veel meer dan enkel een sprinter. "Het positioneren in het peloton was cruciaal en zonder herkenningspunten de grootste moeilijkheid voor mij. Ik was naar hier gekomen om te leren van de ervaring van mijn ploeggenoten en dankzij hen heb ik op sleutelmomenten de selectie overleefd en een top vijf behaald."

NA GENT-WEVELGEM TERUG NAAR ERITREA

Girmay gaat niet door tot de Ronde van Vlaanderen. "Ik kom deze zondag nog aan de start van Gent-Wevelgem, waarna ik naar Eritrea terugkeer om bij mij thuis, op hoogte, mijn eerste Ronde van Italië voor te bereiden. Mijn wedstrijdprogramma heeft me dit voorjaar een mooie overwinning en verschillende ereplaatsen in koersen van het hoogste niveau opgebracht, ik ben er dan ook van overtuigd dat we op goede weg zijn."