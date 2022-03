Jasper Philipsen vindt de nodige rust: "Harde werk vertalen in klinkende resultaten"

Jasper Philipsen is goed aan het seizoen begonnen. Twee zeges en ook een mondeling akkoord voor twee extra seizoenen.

Het ziet er naar uit dat Jasper Philipsen zijn schaapjes voor de volgende twee seizoenen op het droge heeft. Dat zorgt ook voor de nodige rust in het kopje.

“Die gesprekken verlopen bijzonder vlot. Ik ben graag bij de ploeg en de ploeg wil me er graag bij houden. Er is dus een goede match”, zegt Philipsen aan Het Belang van Limburg.

De ambities van de ploeg en de renner zijn nagenoeg identiek. “We willen gewoon zo veel mogelijk successen boeken voor het einde van 2024. Opdat ik nu en in de toekomst op meerdere terreinen kan toeslaan, heb ik afgelopen winter gewerkt aan het vergroten van mijn volume.”

Dat zou nu al resultaten moeten opleveren. “Hopelijk kan ik al dat harde werk de komende weken vertalen in klinkende resultaten. Te beginnen met zondag. Maar dat mag ook in Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en/of Parijs-Roubaix zijn. De Ronde van Vlaanderen rij ik mogelijk ook. Maar als ik daar start, zal het in functie van Mathieu zijn.”