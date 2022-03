Gianni Vermeersch maakte rentrée in E3: "Of Van der Poel enige is die Van Aert kan kloppen? Laat het ons hopen"

Gianni Vermeersch maakte vrijdag zijn rentrée in de E3. Zijn kopman Van der Poel die Van Aert straks de baas kan in de Ronde: dat is voor Vermeersch het droomscenario.

Bij Alpecin-Fenix was Dries De Bondt diegene die in de E3 probeerde te anticiperen. "Het tempo van aan Kortekeer lag zo hoog dat het zo moeilijk was om voorop te blijven tot aan Taaienberg", komt Vermeersch in een gesprek met Wielerkrant nog eens terug op die wedstrijd. "Ik zat iets te ver op de Taaienberg en was op de Eikenberg net niet fris genoeg om de sprong mee te kunnen maken."

OP TIJD HERBEGONNEN OM VORM TE VINDEN

Logisch ook na een week ziekte na Tirreno-Adriatico. "Ik ben ziek geweest, maar ik ben dat het wel in orde komt. Ik denk dat het zeker op tijd was voor mij om terug te kunnen beginnen naar de volgende weken toe. Later moest ik niet herbeginnen. Ik ben blij dat ik er terug bij was."

Gianni Vermeersch doet ook mee in Gent-Wevelgem. Volgende week zal ook ene Mathieu van der Poel de ploeg vervoegen. "Of Van der Poel de enige is die Van Aert kan kloppen? Laat ons hopen, hé. Dat zullen we de volgende wedstrijden zien."