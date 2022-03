Nieuwe wereldorde in vrouwenkoers? "Wij waren beste team!" en "Nog niet denken aan Ronde van Vlaanderen"

Zette Gent-Wevelgem een nieuwe wereldorde in de verf? Misschien wat overdreven, maar het team dat het meeste indruk maakte, was dat van Balsamo.

Dat benadrukte de winnares ook op haar persconferentie. "Het zorgt wel voor wat druk als zo'n sterke rensters voor je rijden. Ze geloven in mij. Als ik de koers heb kunnen winnen, is dat vanwege deze reden: wij waren het beste team!" Trek-Segafredo steekt het oppermachtig gewaande SD Worx naar de kroon, zo lijkt het wel.

Uiteraard heeft Balsamo ook haar verdienste in dit succes. "Ik voel me goed. Ik heb hard gewerkt deze winter." De vloek van de regenboogtrui is voor haar onbestaande. "Tijdens de koers vergeet ik dat ik die trui draag en ben ik helemaal gefocust. Dat moet, want positionering is één van de belangrijkste dingen in de koers."

In deze vorm zou Balsamo wel eens één van de te kloppen rensters kunnen zijn in de Ronde. "Eerst wat rust nemen", houdt de Italiaanse de boot af. "Ik wil nu nog niet aan de Ronde van Vlaanderen denken."