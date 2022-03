Uithangbord Astana aan de kant met sleutelbeen-en schouderbreuk na val: operatie gaat in België door

Bij Astana stellen ze hun hoop op dokters in België voor een operatie. Een sleutelbeenbreuk en schouderbreuk werd op training opgelopen door de renner die zowat het uithangbord van het team is.

Dan hebben we het uiteraard over Alexey Lutsenko, de Kazachse wielrenner die al voor Astana rijdt sinds hij prof werd. Astana Qazaqstan meldt dat Lutsenko zaterdag op training ten val is gekomen. De 29-jarige renner was aan het trainen in de omgeving van de Teide.

Toen Lutsenko aan de afdaling van de beklimming bezig was, stak er plots een felle windstoot op. Die veroorzaakte zijn val: Lutsenko kwam neer op zijn linkerschouder. In het lokale ziekenhuis werd een sleutelbeenbreuk en een schouderbreuk vastgesteld.

Alexey Lutsenko zal vandaag overgebracht worden naar België, bevestigt zijn ploeg ook nog. De operatie zal in ons land doorgaan.