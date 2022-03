Wereldkampioene laat regenboogtrui ook blinken in Gent-Wevelgem en blijft Vos en Kopecky voor in sprint

Na Brugge-De Panne komt ook Gent-Wevelgem op het palmares van de wereldkampioene. Met Vos en Kopecky deden andere grote namen ook volop mee in de sprint, maar die kwamen net te kort.

Gent-Wevelgem voor vrouwen draaide uit op een massasprint. Niewiadoma was één van de dames die in de finale nog probeerde aan te vallen. Ook voor haar was het echter onbegonnen werk om voorop te blijven.

Het draaide dus uit op de sprint. Kopecky waagde haar kans, maar kwam misschien nog één helpster te kort. Vos en Balsamo kwamen opzetten, laatstgenoemde was de snelste. Kopecky werd vierde