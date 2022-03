Vreemde kronkel bij Alpecin-Fenix? "Terugkeer Van der Poel zal hen deugd doen"

Alpecin-Fenix koos ervoor om op twee paarden te wedden in Gent-Wevelgem. Een foute keuze, zo bleek achteraf. Al waren ze het daar bij het team zelf niet mee eens. Marc Sergeant vond het in ieder geval heel raar.

De aanpak om zowel Merlier als Philipsen uit te spelen in de finale zorgt voor discussie. "In de groep achter de eerste vier hebben ze met Vermeersch, Merlier en Philipsen drie renners. Waarvan Merlier bewezen heeft goed op dreef te zijn en in Wevelgem een finish op zijn maat vindt. Toch laten ze alleen Vermeersch in de achtervolging werken", zegt Sergeant in Het Nieuwsblad.

"Dan wordt het moeilijk om de kopgroep terug te halen. Eén: Vermeersch kan dat nooit in zijn eentje. Twee: dat demotiveert ook andere ploegen. Want: “Als Alpecin-Fenix twee man apart houdt, dan wij ook.” Waarom Philipsen niet mee laten achtervolgen? Wilden ze niet kiezen tussen Merlier en Philipsen? Ook daarom zal het de ploeg deugd doen dat Van der Poel terugkeert in de klassieke kern. De hiërarchie zal er wel bij varen.”