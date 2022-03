Campenaerts steekt zich niet weg: "Ik wil winnen" en "Zonder ambitie aan de start staan zou jammer zijn"

Victor Campenaerts is woensdag ongetwijfeld een van de speerpunten bij Lotto-Soudal in Dwars Door Vlaanderen. Als hij gespaard blijft van pech, kan hij wel eens ver komen.

Op voorhand had Campenaerts zelf ook aangekaart dat hij er wou staan in Dwars door Vlaanderen, zelfs net iets meer dan in De Ronde van Vlaanderen. "Het is ondertussen geen geheim meer dat ik het met stip heb aangeduid in de agenda", klinkt het.

"Ik heb het parcours nu al 5x verkend, zeker nu ik er zo dicht bij woon. Ik wil hier winnen en ben ervan overtuigd dat ik dat kan ook. Zonder ambitie aan de start staan zou jammer zijn", is hij ambitieus.

"In Gent-Wevelgem reden we al een offensieve koers maar bleef het resultaat uit. Toch gaf het me vertrouwen om een goede Dwars door Vlaanderen te rijden woensdag, ook omdat het morgen 70km korter is", besluit de werelduurrecordhouder.