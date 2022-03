Naesen over wereldtoppers: "Zou het wel eens willen voelen" en "Alsof ze rijden met wielertoeristen"

Oliver Naesen wil deze week toch ook nog eens wat laten zien in het Vlaamse voorjaar. Hij kijkt naar de nieuwe toprenners met een klein jaloers gevoel.

"Ik wil wel eens een dag in de huid kruipen van Pogacar en voelen wat hij voelt als hij zo fluitend een berg op rijdt", aldus Naesen in Het Nieuwsblad.

5 sterren

"Het ziet er allemaal zo relaxed uit. Die gasten rijden altijd precies op hun gemak, ook van Aert en van der Poel. Het lijkt alsof ze in het peloton rijden zoals ik zou rijden met wielertoeristen."

"Vroeger had je bij wijze van spreken veel viersterrenrenners. Dat is helemaal veranderd: nu heb je vijfsterrenrenners en driesterrenrenners, het verschil is groot geworden."