Mentor van Pogačar tipt op Wout van Aert voor Ronde van Vlaanderen: "Als zijn ploeg slim rijdt..."

Op de meeste lijstjes staat Wout van Aert bovenaan voor de Ronde van Vlaanderen. Zelfs bij Pogačar zijn entourage.

Allan Peiper was woensdagavond te gast in Vive le Vélo, Leve de Ronde. De Australiër vervult sinds dit jaar geen officiële functie meer in het wielrennen, maar blijft de mentor van Pogačar. Peiper schuift zijn pupil niet naar voren als de te kloppen man in de Ronde van Vlaanderen.

"Wie de Ronde van Vlaanderen gaat winnen? Als zijn ploeg slim rijdt, zeg ik Wout van Aert", aldus Allan Peiper. Volgens hem gaat Jumbo-Visma de collectieve sterkte dus kunnen uitspelen, ook al is de concurrentie ook zeker niet min.

"Mathieu van der Poel is natuurlijk ook fenomenaal. Bij zijn terugkeer is hij derde in Milaan-Sanremo en nu wint hij Dwars door Vlaanderen. Maar ik tip toch op Wout van Aert", besluit Peiper.