Derde uit Gent-Wevelgem voor beloften zet in augustus bij AG2R Citroën de stap naar de profs

In augustus zet een U23-belofte van AG2R de stap naar de profs. Zijn derde plek in Gent-Wevelgem voor beloften doet vermoeden dat deze jongeman er klaar voor is.

AG2R Citroën kondigt aan dat vanaf 1 augustus 2022 Valentin Retailleau volwaardig profrenner zal zijn. De 21-jarige Fransman liep in 2021 vanaf augustus reeds stage bij AG2R Citroën en komt dit jaar uit voor de opleidingsploeg van deze wielerformatie. Retailleau heeft nu een profcontract getekend tot het einde van 2024. WELOVERWOGEN BESLISSING "Dit is een verwezenlijking, na zes jaar in het trainingsprogramma van AG2R te hebben gezeten. Ik kan nu mijn studies afmaken vooraleer ik mezelf volledig toeleg op het wielrennen", is het een weloverwogen beslissing om pas in augustus prof te worden. "Ik wil zo veel mogelijk leren van diegenen die meer ervaring hebben dan ik." Retailleau werd voorbije zondag dus nog derde in de Kattekoers, oftewel Gent-Wevelgem voor beloften, achter de Brit Watson en de Deen Kolze Changizi. Ook is Retailleau momenteel de Franse kampioen bij de U23.