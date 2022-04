Moet Quick-Step vooral met Van der Poel de strijd aangaan? "Wat Mathieu deed, was heel indrukwekkend"

Vorig jaar was het Quick-Step vs Van der Poel in de Ronde, met Asgreen als winnaar. Is het die strijd die ons zondag opnieuw te wachten staat?

"Mathieu van der Poel was tweede vorig jaar en won de Ronde twee jaar geleden. Kasper Asgreen won vorig jaar de Ronde en was drie jaar geleden tweede", heeft Patrick Lefevere de statistieken goed bijgehouden. "Ze zijn dus telkens bij de besten. Het is een mooie competitie tussen hen beiden."

Kasper Asgreen werd op de persbabbel gevraagd naar de zege van Van der Poel in Dwars door Vlaanderen. "Wat Mathieu deed was heel indrukwekkend, maar niet echt verrassend. We wisten dat hij goed ging zijn. Als je dat kan in je eerste Vlaamse koers, is dat wel straf."

Ik heb mijn eigen plan en mijn eigen idee

Een Van der Poel mag zeker niet te veel meters krijgen zondag, dat staat al vast. "Als de favorieten vertrekken, moet je klaar zijn om tevolgen. Ik heb uiteraard ook mijn eigen plan en mijn eigen idee. Het is een enorme motivatie om als titelverdediger van start te gaan. De Ronde van Vlaanderen is de wedstrijd die het meeste impact gehad heeft op mijn carrière."

Al beseft Asgreen wel dat er een aantal dingen anders zijn in vergelijking met 2021. "Waar er vorig jaar sprake was van gedeeld leiderschap met Julian Alaphilippe, ben ik nu enige kopman. Het doel is natuurlijk om opnieuw te winnen, maar dat zal niet gemakkelijk worden. Vorig jaar was de ploeg ook sterker."