Enkel verbluffende Roglič klopt de tijd van evenzeer sterke Evenepoel in openingstijdrit in Baskenland

De Ronde van het Baskenland begon met een tijdrit van 7,5 kilometer. Roglič en Evenepoel staken er met hun tweetjes kop en schouder bovenuit. Roglič won.

Toen Geraint Thomas de beste tijd neerzette, was dat toch een opvallend moment. De beste prestaties van de Welshman zijn al even geleden, maar hij blijft uiteraard wel een goede tijdrijder op een sterke dag. Even later zag Thomas van in de hotseat wel dat Rémi Cavagna twee seconden sneller ging.

Vanaf dan was het uitkijken naar Evenepoel en die imponeerde al aan het tussenpunt, waar hij acht seconden sneller was dan zijn eerste belager. Evenepoel trok zijn inspanning helemaal door tot aan de finish: met 9'53" verpulverde hij de tijden van de rest. Cavagna kreeg liefst elf seconden aan de broek van zijn ploegmaat.

EVENEPOEL STRANDT OP 5 SECONDEN VAN ZEGE

Als laatste reed Primož Roglič van het startpodium en de Sloveen is uiteraard ook nog een klepper van formaat. Dat onderstreepte de man van Jumbo-Visma ook nog eens: 9'48" aan de finish. Alsjeblieft! Twee exceptionele tijdrijders waren aan het werk in het Baskenland, de ritzege en leiderstrui gaat wel naar Roglič.