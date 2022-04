Jarenlange samenwerking gaat verder: Bora-Hansgrohe rekent ook in 2023 op 34-jarige wegkapitein

Jarenlange samenwerkingen zijn zeldzaam, maar bestaan wel. Bora-Hansgrohe en zijn 34-jarge wegkapitein gaan nog een jaartje langer door.

De wielerloopbaan van Cesare Benedetti zit er dus nog niet meteen op. De Italiaan maakt al sinds 2010 deel uit van de ploeg die nu bekend staat als Bora-Hansgrohe. Benedetti tekende nog voor één jaar bij en begint volgend jaar aan zijn veertiende seizoen bij dit team.

"Teammanager Ralph Denk vroeg me hoe lang ik nog wilde doorgaan met koersen. Ik antwoordde dat ik er graag mee wilde doorgaan zolang ik nog een bijdrage kan leveren aan de ploeg. Mijn instinct zei me om mijn carrière verder te zetten bij deze ploeg en ik ben blij dat Ralph me nog aan boord wil", aldus Benedetti.

KOPMAN AAN ZEGE HELPEN IN MONUMENT

Zijn nieuwe overeenkomst loopt dus tot het einde van 2023. "Ik zal de ploeg ook dan helpen in elke koers of koerssituatie. Ik heb nog altijd dromen. Eén van die dromen is om een kopman aan een zege in een Monument te helpen. Misschien zal één van mijn ploegmaats me deze voldoening bezorgen voor het einde van mijn carrière."