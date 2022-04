Van der Poel, Pogačar en Van Aert kunnen rekenen op bewondering van Rode Duivel

Renners als Van Aert, Van der Poel en Pogačar spreken enorm tot de verbeelding. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen is diep onder de indruk.

Een Mathieu van der Poel bijvoorbeeld overstijgt zo het wielrennen. "Een fenomeen in alle opzichten", noemt voetballer Jan Vertonghen hem in de podcast 'Wuyts & Boonen'. En zo zijn er nog wel enkele straffe kampioenen in de koers. "Ik vind het ongelooflijk wat zo'n mannen laten zien. De toewijding die ze hebben, hoe snel ze weer op niveau kunnen komen, die discipline... Ik kijk daar met open mond naar."

Vertonghen tracht de vergelijking met het voetbal te maken. "De Messi van het wielrennen? Je hebt vier of vijf renners die daarvoor in aanmerking kunt komen. Messi en Ronaldo hadden het tien-vijftien jaar vol en er zijn een aantal renners goed op weg om dat ook te doen."

LANGE LOOPBAAN UITBOUWEN

De kunst is dan om heel jong heel goed te zijn en toch een lange carrière uit te bouwen. "Als je ook kijkt naar Pogačar en Van Aert: als ze dit kunnen uitzingen tot ze 33-34 jaar zijn, zullen ze een palmares bij mekaar gefietst hebben dat je daarmee kan vergelijken."