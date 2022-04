Broers Roodhooft hebben zowel bij mannen als vrouwen hoogst gerangschikte Belgische team op UCI-ranking

Voornamelijk bij de mannen is dat een huzarenstukje, want daar is het doorgaans Quick-Step dat de plak zwaait, ook op de UCI-rangschikking. Dat is dit jaar voorlopig niet zo. Quick-Step bekleedt momenteel de tiende plaats met een totaal van 2566 punten.

Bij de vorige rangschikking was Intermarché-Wanty-Gobert de beste Belgische ploeg, maar de ploeg van Girmay zakt nu van de zesde naar de zevende plaats. Terwijl Alpecin-Fenix dan weer een opmars maakt, onder meer dankzij de overwinningen van Mathieu van der Poel in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Alpecin-Fenix springt van de tiende naar de zesde plaats en heeft 3057 punten.

🤩 A new milestone for our men’s and women’s team. For the first time since the beginning of our teams respectively in 2009 and 2020, both #AlpecinFenix (6th) and @PlanturPura (16th) are the first Belgian teams 🇧🇪 on the official @UCI_cycling ranking, published on April 5! 👏 pic.twitter.com/DW7xy5ZJsR