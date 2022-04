Kan Yves Lampaert voor Parijs-Roubaix nog naar huis? Vriendin heeft coronabesmetting opgelopen

Yves Lampaert wil op niveau zijn in Parijs-Roubaix, maar moet eerst slecht nieuws verwerken. Vriendin Astrid Demeulemeester heeft corona.

In het VRT-programma Iedereen Beroemd is er het segment 'De weg naar Roubaix', waarin de kijkers kunnen volgen hoe het Yves Lampaert vergaat in aanloop naar de Helleklassieker. Lampaert probeert na een ziekte eerder in het seizoen weer op niveau te geraken, maar ook zijn naasten blijven niet gespaard van ziekte.

ADVIES VAN PLOEGDOKTER

"Astrid zit thuis met corona en ze heeft het serieus zitten", verklapt Yves tijdens de meest recente uitzending. "De dokter van de ploeg heeft gezegd dat het misschien beter is als ik tot Roubaix niet meer naar huis ga. Om alle risico's uit te sluiten. De weg naar Roubaix verloopt met horten en stoten."

Een allerminst gemakkelijke situatie. Uiteraard moet er ook gedacht worden aan de zorg voor hun zoontje Aloïs, die in augustus 2021 het levenslicht zag.