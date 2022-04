Lotto-Belg mee met favorieten in het Baskenland: "Jammer genoeg schakelproblemen in de sprint"

We hebben het maar al te graag over Remco Evenepoel en diens werk dat hij verricht in functie van Julian Alaphilippe in de Ronde van het Baskenland. Maar vandaag eindigde ook een andere Belg in de groep van de favorieten.

Stef Cras werd 11e na een lastige etappe in het Baskenland en schuift op naar de 14e plaats in het klassement na één tijdrit, een massasprint en een lastige klimetappe. "Het duurde lang voordat de vlucht weg was waardoor het tempo aan het begin van de etappe meteen heel hoog lag. Op de lastige klimmetjes werd ik goed gepiloteerd door mijn ploegmaten maar op de tweede lastige klim had ik net neit de benen om mijn wagonnetje aan te pikken", klinkt het bij de Belg van Lotto-Soudal. In de kilometers erna kwam Cras echter met een paar andere renners terug naar de kop van de koers. Sprinten voor de zege zat er echter niet in. "Ik had schakelproblemen dus dat maakt het extra jammer dat ik niet heb kunnen sprinten voor de zege. Maar ik ben blij met het resultaat", besluit hij.