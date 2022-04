Maximilian Schachmann na eerdere coronabesmetting langere tijd out en mist ook de Ardennenklassiekers

Maximilian Schachmann heeft eerder dit jaar een coronabesmetting opgelopen. De Ardennenklassiekers ziet de Duitser als gevolg daarvan aan zijn neus voorbijgaan.

De naweeën van zijn coronabesmetting slepen dus lang aan. Schachmann was één van de vele renners die moesten opgeven tijdens Parijs-Nice. Zijn terugkeer in het peloton laat langer op zich wachten dan verwacht en komt er pas in mei.

Dat betekent dat de man die vorig jaar nog derde was in de Amstel Gold Race nu de Ardennenklassiekers zal moeten missen. "Dit is helemaal niet wat ik verwacht had van het voorjaar, maar je moet de feiten onder ogen zien en het heeft geen zin om nu te koersen. Na mijn coronabesmetting in januari was ik goed aan het rijden voor Parijs-Nice, maar dan volgde een terugval."

Uiteraard zou Schachmann het liefst gauw beginnen koersen. De renner van Bora-Hansgrohe traint echter pas enkele dagen weer zoals het zou moeten en is dus realistisch. "Ik kan geen al te hoge verwachtingen koesteren. Het gaat zeker nog verschillende weken duren om mijn topvorm te bereiken."