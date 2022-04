Winnaar Kristoff liet zich niet verrassen door waaiers: "Ik ben nochtans een trage starter"

Door het waaierspektakel haspelde het peloton de 200km tussen Terneuzen en Antwerpen in de Scheldeprijs af aan een rottempo van bijna 50 kilometer per uur. Uiteindelijk kroonde Alexander Kristoff zich tot de sterkste en soleerde de Noor naar de overwinning.

Geen spintoverwinning dus voor Alexander Kristoff van Intermarché Wanty Groupe Gobert, wel na een solo van zo'n 8 kilometer. En dat na een zware dag. "Het was een lastige koers", trapt Kristoff na zijn zege een open deur in.

"Bora en Alpecin waren in de laatste ronde constant aan het aanvallen terwijl ik alleen zat, dat maakte het enorm lastig. Daarom probeerde ik zelf maar te gaan op de kasseien. De benen waren goed en de rest volgde niet. Het is absoluut een van mijn weinige solo-overwiningen, dat maakt het heel speciaal", aldus Kristoff.

Kristoff was één van de 14 renners die attent vooraan zat toen de waaiers ervoor zorgden dat het peloton in stukken scheurde. Nochtans niet van zijn gewoonte geeft hij zelf toe. "Ik start meestal wat trager maar vandaag zat ik klaar. Mijn ploegmaat Gerben Thijssen had zich over mij ontfermd en was heel attent toen het scheurde, daarom is het extra spijtig dat hij letterlijk wegviel vooraan. Na Gent-Wevelgem met Girmay nu de Scheldeprijs winnen... We kunnen nu al spreken van een geslaagd voorjaar voor de ploeg", besluit Kristoff met een brede glimlach.