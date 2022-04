Alweer teleurstelling bij Quick-Step: "Jullie denken dat Patrick een strenge baas is, maar ..." en "Brullen en tieren helpt niet"

Bij Quick-Step - Alpha Vinyl werd ook de Scheldeprijs in Schoten iets helemaal anders dan ze verwacht of gehoopt hadden. En dus is de vraag: hoe reageert Patrick Lefevere?

Ook in de Scheldeprijs werd het niets voor Quick-Step - Alpha Vinyl. Uit de waaiers gereden, Jakobsen uiteindelijk pas vijftiende. Kwade baas Wilfried Peeters was niet tevreden - je kan moeilijk anders. En de vraag die iedereen zich stelt: hoe voelt Patrick Lefevere zich nu? "Jullie denken altijd dat Patrick een kwade baas is, maar hij is ook menselijk. Hij heeft zelf ook in deze situatie gezeten. Brullen en tieren helpt nu niet. Laat ons hopen dat de Waalse klassiekers beter zijn", sust Peeters bij Sporza.