🎥 Evenepoel sprakeloos van vreugde na risicovolle sprint: "Ik draag leiderstrui in zwaarste rittenkoers van één week"

Remco Evenepoel gaat als leider naar de slotetappe van de misschien wel zwaarste rittenkoers van één week. Dan ga je een risicovolle sprint al snel vergeten.

"Het was een goed moment om aan te vallen. Als je op een plateau komt tijdens een beklimming, wil iedereen recupereren. Ik wilde daar het tempo heel hoog houden en mijn move maken", legde Evenepoel uit na de rit. "Dat hadden we voor de koers zo besproken. Ik ben blij dat het goed is uitgedraaid. We moesten nog naar de vallei gaan. Roglič was gelost, Yates was gelost: de mannen die de eerste dagen het sterkst leken."

"Ik was aan het hopen dat Carlos Rodriguez voorop bleef, zodat de tien bonificatieseconden weg waren", zat Evenepoel de hele tijd met het klassement in zijn hoofd. " Misschien wat raar om te zeggen dat je niet rijdt om te winnen, maar morgen is er nog een dag. Ik wist dat Martínez zijn benen kon sparen en daardoor zat hij ook het meest fris voor de sprint."

Heelhuids over de streep geraken was voor sommigen problematisch. "De finale was heel hectisch en misschien zelfs over de limiet. Door de regen was het geen behoorlijke sprint meer. Met 75 meter te gaan gleed ik weg en verloor ik posities. De mannen voor mij kwamen dan ten val, waardoor Martínez wat tijd kon terugnemen. Spanje en regen is nooit een goede combinatie. Gelukkig was het niet de hele rit zo."

Evenepoel pakt wel de kop in het klassement. Kan hij die positie nog één dag vasthouden, dan is hij de winnaar van de Ronde van het Baskenland. "Ik draag de leiderstrui in de zwaarste WorldTour-rittenkoers van één week, ik ben sprakeloos. De slotrit? Na veertig kilometer gaat het al zwaar worden. Een korte en zware rit. Ik hoop dat ik hier morgen kan zitten in de gele trui."