Marianne Vos verdedigt titel in klassieker in eigen land niet en zet alles op Parijs-Roubaix

Marianne Vos gaat dit weekend haar rol als titelverdedigster niet opnemen. Parijs-Roubaix winnen, daar moet nu alles voor wijken.

Zelfs de Amstel Gold Race. Marianne Vos won de Nederlandse eendagskoers vorig jaar bij de vrouwen. Ze won toen de sprint van een elitegroepje en bleef Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Het gaat zeker neit tot een tweede zege op rij van Vos komen.

EXTRA TRAININGEN

Bij Belga bevestigt ploegleidster Lieselot Delcroix dat Marianne Vos zondag haar titel niet gaat verdedigen. Vos heeft die beslissing zelf genomen. De renster wil extra trainingen inlassen om zich helemaal klaar te stomen voor Parijs-Roubaix.

Vos reed dit jaar nog maar drie wegkoersen en stelt het voorlopig nog zonder overwinning. In Gent-Wevelgem kwam ze als tweede over de meet. In de Hel van het Noorden moet het voor haar dus raak zijn.