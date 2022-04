Manier waarop val Bouhanni tot stand kwam tart alle verbeelding: geen besef bij wandelaar van aanstormend peloton

Het zal wonden likken zijn bij Nacer Bouhanni. De manier waarop zijn val tot stand kwam tart alle verbeelding.

Het is nu al het dieptepunt van de Ronde van Turkije van dit seizoen. Ook de eerste etappe verliep al niet zonder gevaar voor de renners. Dat kwam dan vooral door het rijgedrag van de motards en dergelijke. In de tweede rit liep het dan grondig mis.

NIETSVERMOEDENDE WANDELAAR

Na een valpartij moest Nacer Bouhanni afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Ondertussen zijn ook beelden van de bal opgedoken. Daarop was te zien hoe een wandelaar nietsvermoedend over straat liep, schijnbaar totaal niet beseffend dat er een aanstormend wielerpeloton zat aan te komen.

Een seingever langs de kant van de weg had de man lang niet gezien en greep nog in nadat hij 'm wel spotte. Dat deed meer kwaad dan goed, want het was dan al te laat. Het peloton kwam er in volle vaart aangevlogen. Het kwam tot een botsing en meerdere renners gingen tegen de vlakte. Ondertussen zijn de beelden van sociale media gehaald.