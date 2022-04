Museeuw over Remco: "Coalitie tegen hem" en "Met ploegmaat erbij in laatste tien kilometer, wint hij zonder problemen"

Remco Evenepoel heeft punten gescoord in het Baskenland. Volgens Museeuw werd een coalitie tegen hem gevormd om hem uit de leiderstrui te rijden op de slotdag.

De Ronde van het Baskenland kwam aan bod tijdens 'Wuyts & Boonen'. "In het voorjaar is het de zwaarste rittenkoers van één week", zei Johan Museeuw in de podcast. "Ik heb 'm zelf nooit gereden, maar ik weet dat het één van de moeilijkste rittenwedstrijden is. Qua hoogtemeters. Soms ook qua weer. Dit jaar is het behoorlijk meegevallen. Normaal regent het daar elke dag. Dat maakt het dan nog eens moeilijker."

Over de prestaties van Remco Evenepoel daar niets dan lof. "Remco heeft mij enorm bekoord. Ik vond het een heel andere Remco Evenepoel dan een paar weken voordien. Blijkbaar heeft die hoogtestage hem heel goed gedaan. In de laatste rit was er gewoon een coalitie tegen hem."

SPAANSE TEAMS RIJDEN VOOR MEKAAR EN TEGEN REMCO

Daarover bestaat volgens Museeuw geen enkele twijfel. "Als ex-renner zie je dat die Spaanse ploegen echt voor mekaar gaan rijden, ook al hebben ze een verschillende merknaam. Die sportdirecteurs gaan op voorhand wel eens met mekaar spreken. Dat is zo. Dat heeft hem een klein beetje genekt."

Inderdaad, want in de koninginnenrit zat Evenepoel op veertig kilometer van de aankomst al geïsoleerd. "Het eigen team was al beter in het Baskenland, maar nog niet top. Alaphilippe was oké, maar nog niet goed genoeg. Met een ploegmaat erbij in die laatste tien kilometer, wint Remco zonder problemen de Ronde van het Baskenland."