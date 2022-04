Evenepoel verontschuldigde zich voor duw en vond het verdiende winst voor Ineos: "Ik kende de jongen die won niet"

Remco Evenepoel maakte er zelf een aanvallende koers van. Tegen Ineos opboksen bleek in de Brabantse Pijl echter verre van evident.

"Ik wist dat het moeilijk ging zijn met drie jongens van Ineos", was Evenepoel zich bewust van de koerssituatie. "Telkens plakte er eentje van hen aan mijn wiel. Je kunt ze moeilijk ongelijk geven. Het is goed dat ik mee was, maar om te winnen moet je altijd top zijn. Ik kende de jongen niet die won. Hij heeft mij aangenaam verrast. Van in het begin begonnen ze het ploegenspel al te spelen. Ineos was de sterkste ploeg en verdiende te winnen."

Mooie woorden, al speelde er toch even wat frustratie ten opzichte van de Ineos-overmacht. Evenepoel kreeg een waarschuwing van de jury. "Die duw had zeker niet gehoeven. Ik heb mij daar meteen voor verontschuldigd." Opvallend was hoe moeilijk Evenepoel het had op de Hertstraat. "Ik voelde mij niet op mijn gemak in dat gootje. Ik heb er nog nooit op getraind. Het kan zijn dat je nu op mijn Strava honderd keer de Hertstraat ziet passeren."

STERK INEOS EN JUMBO IN EENDAGSWERK

Alhoewel, het kan zijn dat Evenepoel toch even de fiets aan de kant laat. "Drie dagen na het Baskenland was dit best zwaar, in dit weer. Ik ga even niet aan de koers denken en hoop goed te recupereren." Ook trekt hij opnieuw lessen in verband met de verschillende teams. "Jumbo-Visma en Ineos steken er bovenuit in de eendagskoersen. Het is niet ondergaan, maar we moeten het accepteren en proberen die knop om te draaien."