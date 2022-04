Opvallende aanwezige zondag in Parijs-Roubaix: Bas Tietema keert terug naar de Hel na derde plek bij U23 in 2014

Parijs-Roubaix 2022 betekent voor Bas Tietema een terugkeer naar de Hel. Die wist hij in 2014 wel aardig te doorstaan, met een derde plek bij de U23.

In het eerste deel van zijn wielercarrière sleepte Bas Tietema inderdaad een podiumplaats uit de brand in de beloftenkoers van Parijs-Roubaix. Tietema won op 1 juni 2014 de groepssprint voor de derde plaats. Dat was op 1'49" van winnaar Mike Teunissen, ondertussen ook een gekende naam in het profpeloton. De tweede plek die dag was voor de Amerikaan Tyler Williams.

Door huidproblemen moest Tietema zijn actieve wielerloopbaan later stopzetten, maar dit jaar is de Nederlander aan een comeback bezig bij Bingoal Pauwels Sauzen WB. En wat blijkt? De Belgische ploeg neemt Tietema mee naar Parijs-Roubaix.

Tietema is één van de zeven renners die ze bij Bingoal Pauwels Sauzen WB geselecteerd hebben voor de Helleklassieker. Vier Belgen vergezellen hem: Timothy Dupont, Ludovic Robeet, Arjen Livyns en Milan Menten. Ook de Pool Aniolkowski en de Est Lauk zitten in de selectie.