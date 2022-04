Trots en raad voor Remco Evenepoel: "Zonder overmoed is het leven een saaie boel"

Ondanks het feit dat hij nog maar altijd 22 jaar jong is, laat Remco Evenepoel zich duidelijk gelden in het peloton.

Columnist Hugo Camps liet zich bij HLN helemaal gaan over de scherpe uitspraken en wegwerpgebaren van Evenepoel in de Brabantse Pijl.

“Remco Evenepoel speelt de patron van het peloton. Met scherpe teksten en wegwerpgebaren die we in het wielrennen niet gewend waren. Noem het premature volwassenheid. Toch, omdat hij overal koers maakt, heeft hij recht van spreken. Alleen zijn gestes ogen wat ongemakkelijk”, schrifjt Camps.

Een situatie die een beetje a-typisch is volgens Camps. “In de sport is het ongewoon dat youngsters de lakens uitdelen. Eerst maar eens respect tonen voor de oldies, zoals in Aziatische samenlevingen. Maar zie dan de negentienjarige winnaar van de Brabantse Pijl die met bravoure solo over de meet komt. Volleerd avonturier.”

Al heeft Camps ook raad voor Evenepoel: “Remco Evenepoel is representatief voor zijn generatie en dat kan niemand hem kwalijk nemen. Alleen moet hij beseffen dat hij nog altijd vrienden zal moeten maken om een koers te winnen. Dat inzicht is nog te brokkelig, te sporadisch. Nu ja, zonder overmoed is het leven een saaie boel. De meeste kritiek op het gedrag van Evenepoel komt van mensen die hun eigen jeugd zijn vergeten.”