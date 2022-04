Bevin blijft Vine van Alpecin-Fenix voor en slaat dubbelslag in Turkije, Belgisch onderonsje in achtervolging

Een fraaie dubbelslag van Patrick Bevin voltrok zich in de Ronde van Turkije. Een Belgisch onderonsje was er nog wel in de achtervolging, maar dat was slechts een voetnoot in de voorlaatste rit.

Twee beklimmingen van tweede categorie waren voldoende om toch wel het verschil te maken. Dat deden Bevin, Vine en Edet dan ook. Dit drietal kon met een voorsprong van ongeveer driekwart minuut op een uitgedunde groep achtervolgers. De drie zouden ook voorop blijven. Bevin deed een groot stuk van het werk. In de voorlaatste kilometer plaatste Edet een aanval, maar Bevin counterde knap en ging er vervolgens alleen vandoor. Vine werd tweede achter de Nieuw-Zeelander. Bevin gaat ook naar de leiding in het algemeen klassement en wint zonder ongelukken zondag de Ronde van de Turkije. PHILIPSEN EN DE BUYST OP 4 EN 5 Achter de top drie in de daguitslag was er nog sprake van een leuk Belgisch onderonsje. Philipsen viel immers nog aan in de finale. Daar reageerde De Buyst dan weer op. Beide Belgen reden nog naar een ereplaats: Philipsen werd vierde, De Buyst vijfde.