Eerlijke Dylan van Baarle laat zich uit over zijn toekomst

Dylan van Baarle is einde contract bij INEOS Grenadiers en heeft enkele opties voor volgend jaar. Dat geeft hij nu ook zelf grif toe.

Dylan van Baarle ziet zijn contract dit jaar aflopen bij INEOS Grenadiers. Er is een optie om zijn contract te verlengen, maar er zijn ook kapers op de kust.

Interesse

UAE en vooral Jumbo-Visma zouden op hem azen. En de Nederlander is niet te beroerd om een en ander toe te geven.

"Er is inderdaad interesse. Maar ik ben nu nog in gesprek met mijn huidige ploeg. Dus meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen", klonk het tegenover Sporza in de voorbereiding op Parijs-Roubaix.