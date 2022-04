Nederlandse Thalita de Jong, vooral bekend uit het veld, kan op Belgische bodem vieren op de weg

Opnieuw een Nederlandse renster die kan vieren in het wegwielrennen: Thalita de Jong, bekend uit het veldrijden. Ze won een Belgische eendagskoers op de weg.

Namelijk de Ronde van Moeskroen, de wedstrijd die dit jaar aan zijn tweede editie toe was. Een koers van 127 kilometer van en naar Moeskroen draaide zoals verwacht uit op een groepssprint. Thalita de Jong snelde naar de overwinning.

De 28-jarige Nederlandse is geen onbekende naam, vooral dan dankzij haar prestaties uit het verleden in het veldrijden. De Jong is in de cross zowel nationale kampioene, Europese kampioene als wereldkampioene geworden. Haar wereldtitel pakte ze in 2016 in Zolder.

DE JONG SNELLER DAN LANDGENOTE

De Jong blijft dus nog altijd successen nastreven, ook op de weg. In Moeskroen klopte ze in de sprint haar landgenote Nicole Steigenga en de Italiaanse Martina Alzini. Op de erelijst van de Ronde van Moeskroen volgt De Jong Consonni op.