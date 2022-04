Selecties Waalse Pijl: Quick-Step met Evenepoel-Alaphilippe maar zonder Devenyns, bij Lotto uitkijken naar Wellens

Quick-Step trekt zoals verwacht met Alaphilippe en Evenepoel naar de Waalse Pijl. Devenyns daarentegen ontbreekt. Ook bij Lotto is de selectie bekend.

Quick-Step Alpha Vinyl kan dus opnieuw uitpakken met het straffe duo Evenepoel - Alaphilippe. De wereldkampioen is drievoudig winnaar in de Waalse Pijl en tevens titelverdediger. Voor Evenepoel daarentegen belooft het zijn debuut te worden in een Ardennenklassieker.

No Ardennes Classics this year for @3sdevenyns unfortunately, due to Covid. We’ll miss having you on the team, Dries 🤗



Wishing you a speedy and complete recovery 👍



Photo: @GettySport pic.twitter.com/qKCg1tYAZY — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 18, 2022

Zij worden vergezeld aan de start van de Waalse Pijl door Pieter Serry, Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Geen Dries Devenyns dus. Quick-Step haalt Covid-19 aan als reden waarom Devenyns niet aan de start komt.

Bij Lotto Soudal is Tim Wellens de man die recent de betere uitslagen kan voorleggen en die ook in de Waalse Pijl wel wat moet kunnen uitrichten. De ploegmaats aan zijn zijde zijn Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, Matthew Holmes an Andreas Kron.