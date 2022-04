De rit in en rond Durbuy vormt de scherprechter in de Ronde van België

Durbuy zal de start en aankomst zijn van de koninginnenrit van de Ronde van België. Remco Evenepoel is de titelverdediger. De rittenkoers is van 15 tot en met 19 juni.

Vandaag heeft de Ronde van België, of de Baloise Belgium Tour zoals die koers sinds 2013 heet, zijn parcours bekend gemaakt. De 5 ritten staan op het programma van woensdag 15 tot en met zondag 19 juni.

De eerste rit vertrekt in Merelbeke, Oost-Vlaanderen. Daar gaat het richting de Vlaamse Ardennen. De finish ligt na net geen 170 km in Maarkedal. Onderweg moet het peloton onder meer de Leberg en de Berendries aandoen. In Maarkedal zijn er 4 plaatselijke ronden van zo'n 20 km.

De dag nadien trekt het peloton vanuit Beveren naar Knokke-Heist voor wellicht een massasprint. De rit is bijna 180 km lang en komt na vlakke wegen aan op de bekende Wandelaar, waar ze traditioneel aankomen. Vrijdag verplaatst het peloton zich naar Vlaams-Brabant voor een tijdrit van een kleine 12 km. Het parcours is in en rond Scherpenheuvel-Zichem met de startplaats aan de Abdij van Averbode.

Op de voorlaatste dag staat de koninginnenrit op het menu. De start en aankomst zijn in Durbuy. De rit is zo'n 175 km lang en telt 24 beklimmingen met zo bijna 3000 hoogtemeters. De aankomst ligt op de Muur van Durbuy. Zondag volgt nog de laatste rit in Limberg met start in Gingelom en met de aankomst 182 km verder in Beringen.