Manager Campenaerts denkt niet dat Lotto leegloop moet vrezen en maakt vergelijking met Van der Poel

Lotto begon goed aan het jaar, met onder meer Campenaerts die voor een nieuwe impuls zorgde, maar de balans in de kasseiklassiekers oogt finaal mager.

En dat terwijl de ploeg de punten juist zo hard nodig heeft om degradatie uit de WorldTour te vermijden. Er werden wel al twaalf overwinningen behaald, maar dat gebeurde voornamelijk in kleine koersen. Gelukkig heeft Caleb Ewan al bijgetekend.

STATUS NIET HET BELANGRIJKSTE

Maar is de Australiër slechts een uitzondering en volgt er straks een leegloop indien degradatie onvermijdelijk is? Jef Van den Bosch, manager van Victor Campenaerts denkt van niet. "Het gaat niet om de status, wel hoe een renner zich voelt", laat Van den Bosch optekenen in Het Laatste Nieuws.

Er is dus nog meer dan de WorldTour in het profwielrennen. Van den Bosch maakt de vergelijking met één van de grootste renners anno 2022. "Is Mathieu van der Poel ongelukkig omdat Alpecin geen WorldTour is? Ik denk het niet."