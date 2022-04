Alaphilippe zal op de Muur opnieuw de benen laten spreken: "Het is beter dat niet iedereen weet wat Remco gaat doen"

Als iemand weet hoe de Muur van Hoei te beklimmen, dan wel Julian Alaphilippe. Met ook Remco Evenepoel aan zijn zijde, maakt de wereldkampioen weer aardig kans.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl durven ze alleszins alles zetten op de laatste passage op de Muur van Hoei. "Het zijn de andere ploegen die zich zorgen moeten maken over al dan niet anticiperen", verkondigde Alaphilippe al bij de start in Blegny. "We gaan er een zo mooi mogelijke koers van maken. De vorm? Die zit wel snor."

GEEN GEHEIM

Alaphilippe won de Waalse Pijl drie keer in de voorbije vier jaar. Wat is het geheim om de Muur van Hoei te temmen? "Er is geen geheim. Ik denk dat je een goede ploeg nodig hebt om een relatief rustige dag te kennen, tot aan de finale. Op de Muur spreken de benen en telt natuurlijk ook de timing."

Velen vroegen zich af hoe Remco Evenepoel past in dat verhaal. "Het is beter dat niet iedereen weet wat Remco gaat doen", wilde zijn ploegmaat toch niet te veel in de eigen kaarten laten kijken. "Iedereen heeft zijn rol. We gaan het maximum geven en dan zien we het wel."

INDICATIE VOOR ZONDAG

Na de Waalse Pijl loert ook alweer het volgende Monument om de hoek. "Luik-Bastenaken-Luik is nog een andere koers, maar het kan vandaag al wel een incidatie zijn voor zondag."