Laurens De Plus geniet van succesperiode Ineos maar op zijn hoede: "Je weet nooit met Alaphilippe of Evenepoel"

In de schaduw van de kopmannen komt bij Ineos ook De Plus opnieuw boven water. Alaphilippe en Evenepoel zijn voor de Ineos-brigade de mannen om in het oog te houen in de Waalse Pijl.

De vorige drie klassiekers werden allemaal gewonnen door een renner van de Britse formatie. Is het dan vooral de vraag: wie van Ineos gaat winnen? "Zo simpel is het niet. Er staan meerdere grote kanonnen aan de start: Pogacar, Evenepoel, Alaphilippe... Het zijn altijd een beetje dezelfden die dit jaar winnen. De druk ligt dus niet bij ons", vertelde De Plus aan Wielerkrant voor de start van de Waalse Pijl.

GOEDE FLOW

Onze landgenoot geniet zelf ook enorm van de successen die zijn ploeg momenteel behaalt. "Jazeker", knikt De Plus. "Het is altijd leuk om in het winnende kamp te zitten. Leuk om in de goede flow die koersen te kunnen aanvatten."

Het succesrecept, met drie man in de finale komen terwijl de andere favorieten al alleen zitten, kan in principe echter niet gehanteerd worden in de Waalse Pijl. "Het is een meer gecontroleerde koers. Het scenario ligt een beetje vooraf vast, maar je weet nooit met Alaphilippe of Evenepoel."

NIET NAAR DE TOUR

We hadden het met De Plus ook over wat hij zelf wil bereiken in deze periode van het seizoen. "Ik ga nu in een ondersteunende rol twee koersen van start en dan ga ik proberen in de Ronde van Normandië opnieuw een stapje te zetten." De Tour de France gaat hij niet rijden. Dat vindt hij iets te vroeg.