Teuns hoopt om prestatie van bij doorbraak te herhalen: "Ik geloof dat ik in staat ben om het nog een keer te doen"

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Dylan Teuns zijn grote doorbraak beleefde, op de Muur van Hoei. En waar rijdt het peloton vandaag naartoe? Juist, diezelfde Muur.

Dylan Teuns heeft zich in de aanloop naar de Waalse Pijl aan zijn gewoontes gehouden. "Ik heb niets speciaal gedaan. Ik heb mij gewoon in het algemeen voorbereid op de klassiekers. Ik ben goed hersteld van Parijs-Roubaix. Het zit zeker in mijn achterhoofd om hier een goed resultaat neer te zetten", vertelde Teuns in startplaats Blegny.

NOG GEEN TWEEDE PODIUMPLEK

De Belg van Bahrein moet dan meteen denken aan die prestatie waaraan hij nog steeds herinnerd wordt. "Het is al vijf jaar geleden hoe ik hier podium reed. Ik geloof nog altijd dat ik in staat ben om dat nog een keer te doen. Hoe het komt dat het in de tussentijd niet meer lukte? Dat weet ik niet. Geen verklaring voor. Ik hoop dat het vandaag nog eens lukt."

Wellicht zal het alleszins weer een klassieke Waalse Pijl worden, met het wedstrijdbeeld dat we kennen. Of is er een verrassing mogelijk? "We zullen zien hoe de koers verloopt. Het cruciale punt is natuurlijk de laatste beklimming van de Muur."