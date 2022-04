Interview Hoe het helemaal mis dreigde te gaan voor Teuns en hij nu toch triomfeert: "Dokter tien berichten gestuurd die dag"

De triomftocht van Dylan Teuns in de Waalse Pijl was niet vanzelfsprekend. Het dreigde helemaal mis te gaan in het seizoensbegin. Dat is nu slechts een verre herinnering.

Even terugspoelen naar februari. Dylan Teuns test positief op corona en moet de Ruta del Sol en het Vlaamse openingsweekend aan zich laten voorbijgaan. Niets wijst er op dat moment op dat de Halenaar nog een goed voorjaar zou kennen. "Op de vijfde dag nadat ik Covid kreeg, was ik aan het stressen. Ik heb die dag wel tien berichtjes gestuurd naar de ploegdokter om te vragen of ik opnieuw mocht beginnen fietsen." Uiteraard moest die daar 'neen' op antwoorden. "Hij zei me om kalm te blijven. Uiteindelijk heb ik de fiets tien dagen aan de kant gelaten en na mijn eerste negatieve test ben ik nadien weer beginnen trainen." Het begin van de wederopstanding. BLIJVEN GELOVEN IN VOORBEREIDING Hoe is het dan toch nog zo goed kunnen komen? "Geduldig blijven. Ik ben ook blijven geloven in mijn voorbereiding. Ik heb Parijs-Nice niet gereden en heb vier weken goed kunnen trainen en ben dan de Ronde van Catalonië gaan rijden. Dat heeft geloond."