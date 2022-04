Eindelijk raak voor Pinot na tranen van gisteren: "Deze draag ik op aan iedereen die mij is blijven steunen"

De tranen van gisteren waren beklijvend: Thibaut Pinot wou zijn blessureleed van zich af werpen met een etappezege in the Tour of the Alps maar werd toch nog geklopt door Miguel Angel Lopez. Vandaag lukte het de Franse berggeit dan toch.

Aan wilskracht geen gebrek bij Thibaut Pinot. Daags na de tranen trok hij opnieuw in de aanval in de Alpen. "In een etappe zoals vandaag met veel regen, lastige beklimmingen en gevaarlijke afdalingen wilde ik echt in de kopgroep zitten. Ik verwachtte dat de kopgroep veel kans zou hebben op de overwinning en zo geschiedde", klinkt het in een flashinterview bij Cycling Pro.

"Ik wist dat het een zware dag zou worden. Het was belangrijk voor me om te winnen want de ontgoocheling na gisteren was echt groot. Ik was zo teleurgesteld en wanhopig dat ik al sinds gisterenavond aan deze etappe dacht. Nu ben ik verlost van al mijn rugproblemen af. Nu wil ik doorgaan en koersen winnen. Mijn overwinning draag ik op aan iedereen die mij is blijven steunen", besluit hij